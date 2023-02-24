واشنطن..باثيلي وممثلو سبع دول يناقشون آخر المستجدات في ليبيا

استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم أمس الخميس، اجتماع اللجنة الدولية المختصة بالشأن الليبي، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا عبد الله باثيلي ومسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، لمناقشة مطالبة الشعب الليبي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، وقبل إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أطلع المشاركين على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا بهدف تعزيز الإجماع الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات في العام 2023، “وفقا للبيان”.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن المشاركين أُحِيطوا علما بما وصفه بالإنجازات التي حققها مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في المفاوضات التي يسرتها مصر على الأساس الدستوري للانتخابات وتشاوروا حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لاستكمال الاستعدادات للانتخابات. وأشارت نائبة وزير الخارجية ويندي ر. شيرمان في تصريحاتها للمسؤولين الزائرين إلى اتفاق الولايات المتحدة والممثل الخاص للأمين العام باثيلي على ضرورة تقديمنا للمساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في العام 2023.