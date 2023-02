عميش: هناك إرادة أمريكية غير معهودة للضغط نحو إيجاد توافق لحل الأزمة الليبية

ليبيا – قال عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إن اجتماع واشنطن يعقد على مستوى وكلاء وزراء خارجية” مجموعة الاتصال بشأن ليبيا” التي تضم 4 دول أوروبية إلى جانب أمريكا وتركيا ومصر وقطر والإمارات، وبحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

عميش وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” أضاف :” أن أطرافا ستحضر اجتماع واشنطن أكدت أن هدفه معالجة الخلافات بين الأطراف الدولية الفاعلة والوصول إلى اتفاق من أجل الضغط على الأطراف الليبية للوصول إلى تسوية شاملة”.

وبين أن هناك تحولا في بعض المواقف الإقليمية ووحدة في الموقف الأوروبي، ومحاولات لاستقطاب أطراف أخرى تلتقي لأول مرة.

وأشار عميش إلى وجود تحشيد في واشنطن لحل الأزمة الراهنة في البلاد، موضحا أن هذا الاجتماع يحظى بتوافق أكثر من غيره واهتمام بموضوع الانتخابات كمخرج من الأزمة الليبية.

وأكد عميش وجود إرادة أمريكية غير معهودة في السابق في الضغط نحو إيجاد التوافق، لافتا إلى أن دعوة باتيلي لحضور الاجتماع قبل تقديم إحاطته بمجلس الأمن مؤشر كبير على ضرورة تحديد المسار القادم وتهيئة الظروف للخروج بانتخابات.

