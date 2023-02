الكونغو تسعى إلى إطلاق سراح مزيد من رموز النظام السابق، بحسب وسائل إعلام نيجرية

قالت وسائل إعلام نيجرية إن الكونغو تسعى إلى إطلاق شخصيات أخرى من رموز النظام الليبي السابق.

ونقلت “وكالة الأنباء الليبية” عن رئيس جمهورية النيجر “محمد أبوعزوم” أن الرئيس الكونغولي “دينيس ساسو نغيسو” يسعى للتواصل مع السلطات الليبية بشأن إطلاق 3 شخصيات رئيسية لم يسمها من رموز النظام السابق محتجزين في سجون البلاد.

وأضاف ” أبوعزوم” في مؤتمر صحفي الخميس مع نظيره الكونغولي، أن هذه الخطوة إن صحت فستكون كبيرة في إطار المصالحة الوطنية، وأن حل المشكلة الليبية لا يمكن أن يأتي إلا من إفريقيا وليس من مكان آخر وفق قوله.

وأشاد “أبوعزوم” بدور السلطات الليبية في إطلاق سراح القيادي السابق بالنظام “عبدالله منصور” والذي أعيد إلى النيجر بناء على طلب الأسرة على حد تعبيره.

وعن الوضع الليبي أشار “أبوعزوم” إلى أن الأزمة الليبية حساسة للغاية؛ لتداعياتها الخطيرة على المنطقة، ونتيجة لتنامي التدخلات الدولية في الشأن، معتبرا أن القارة الإفريقية قد تكون الأفضل تجهيزًا لمعالجة هذه الأزمة من أجل إيجاد حل لها.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية

