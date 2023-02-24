الجديد: المصارف التجارية خارج سلطة المركزي وستفشل بطاقة الـ 100 ألف دولار

توقع مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، فشل البطاقة الإلكترونية (ماستر كارد وفيزا) التي سيصدرها مصرف ليبيا المركزي بقيمة 100 ألف دولار سنوياً.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المصرف المركزي يقرر منح صغار التجار بطاقة فيزا بقيمة 100‪ ألف دولار سنويا، هذا الأمر نظريا يبدأ جيدا”.

وأضاف:” لكن إذا كانت المصارف التجارية كمصرف الوحدة مثلا تشترط على المواطن الذي يرغب في شراء عشرة الاف دولار أو جزءاً منها عن طريقة بطاقة الفيزا” .

وتابع الجديد:” تشترط عليه إحضار مقابل هذه العملة بالدينار نقداً ولا تقبل أن تبيعه دولار بمقابل ما في حسابه المصرفي من رصيد”.

وتساءل:” هل ستقبل بأن تبيع للتجار مئة ألف دولار دون أن تشترط عليهم إحضار مقابل هذه العملة كاش؟ “.

وأشار إلى أن المصارف التجارية خارج سيطرة المصرف المركزي، وستكون حجر عثرة وسبب في إفشال تنفيذ ما أقره المصرف المركزي، وإدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي عاجزة وضعيفة ولا تملك إلا استجداء السمع والطاعة من المصارف التجارية عن طريق مناشير يضرب بها عرض الحائط”.