بعد عودتها لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا.. الخليفي ممثلا لقطر باجتماع واشنطن

أعلنت الخارجية القطرية مشاركتها في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا ، الذي بدأ أعماله يوم أمس الخميس في العاصمة الامريكية واشنطن.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مثّل دولة قطر في الاجتماع، الذي جرى خلاله مناقشة التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، وكيفية إيجاد أنجع السبل للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف البيان، أن الخليفي أكد في كلمته خلال الاجتماع ، بأن دولة قطر لن تدخر جهداً في المشاركة البناءة مع أطراف المجتمع الدولي في السعي لحل الخلافات بين الاطراف الليبية بالطرق السلمية وتوفيق الآراء وذلك من أجل الوصول لحل دائم ومستدام ورؤية ليبيا آمنة ومستقرة.

ولفت المسؤول القطري، أن بلاده تتمسك بالمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الهادفة للوصول الى توافق وطني يفضي إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصلحة الوطنية والاستقرار والسلام.. “وفقا لنص البيان”.

يشار إلى أن قطر لم تكن ضمن الدول المعنية باجتماع اللجنة الدولية الخاصة بالشأن الليبي، حيث كان مقررا مشاركة مصر وتركيا وامريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قبل ان تقترح أمريكا إضافة الإمارات وقطر.