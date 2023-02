أبو جناح: ساعون لتحسين الخدمات العلاجية لأهالي المنطقتين الوسطى والغربية

ليبيا – التقى رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها بأعيان ومشائخ ومسؤولي بلديات المنطقتين الوسطى والغربية.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد مناقشة الجانبين سبل دعم وتحسين الخدمات الصحية بالمرافق الطبية ومعالجة نقص التجهيزات والإمدادات العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية فيها، وارتفاع بدلات الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

وأضاف البيان: إن مساحة لنقاش امتدت شاملة توطين الخدمات العلاجية لمرضى الأورام وصيانة المرافق الطبية المتهالكة وتحسين خدمات الأطفال والنساء والولادة بالمناطق النائية. ناقلًا عن أبو جناح تأكيده دعم وزارة الصحة لأهالي هذه البلديات وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العلاجية لهم.

