واشنطن تدعم البعثة الأممية لإجراء الانتخابات في ليبيا

شددت نائبة وزير الخارجية “ويندي آر شيرمان” على الاتفاق مع المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أطلع “باتيلي” المشاركين على مشاوراته مع الأطراف الليبية، لتعزيز التوافق وإنجاح العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “شيرمان” مع المبعوث الأممي قبيل إحاطته بمجلس الأمن، ومسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية.

وسيقدم “باتيلي” في 27 فبراير، إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا بعد آخر إحاطة قدمها للمجلس في ديسمبر الماضي.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

