الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة ونشاط للرياح بالمناطق الغربية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بينما تنشط الرياح مساء اليوم على المناطق الغربية؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة.

في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة/ السماء صافية تتكاثر أحيانا، غدا، على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة، وتسجل زيادة طفيفة غدا وتنخفض الأحد، على أغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على أقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و24 درجة، وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين المقبلين.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة، وتسجل زيادة غدا.

وفي السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و25 درجة، وتسجل زيادة ملحوظة يوم الأحد.