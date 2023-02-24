راديو فرنسا: سخاء حكومة الدبيبة تجاه أنقرة يمول حملة أردوغان الانتخابية

الوطن| رصد

قال راديو فرنسا الدولي، إن حكومة الدبيبة المنتهية خصصت 50 مليون دولار لـتركيا كدفعة أولى رغم أن ليبيا تقع ضحية الفوضى وتفتقر بشكل كبير للبنية التحتية، مشيراً إلى مواصلة تحويل الأموال إلى تركيا في الأيام المقبلة، وفق وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، في حين لم تتذكر حكومة الدبيبة أن سوريا أيضاً المتأثرة بالزلزال هي أيضاً بحاجة للمساعدات.

الإذاعة الحكومية استنكرت تقديم عبد الحميد الدبيبة لكل هذه المساعدات من أجل إعادة الإعمار، رغم أن النازحين بسبب الحرب في طرابلس لم يتم تسكينهم أو تعويضهم بعد، ورغم توجّه الليبيين للعلاج في تونس والأردن ومصر، عدا عن الدول التي ترفض الآن قبول الليبيين لعدم سداد الدولة لمستحقاتهم.

هذا وأكدت الإذاعة أن جنوب ليبيا يحتاج أيضاً إلى 50 مليون دولار كمساعدات وأن سكان هذه المنطقة يشعرون أن الدولة تخلت عنهم تماماً، في وقت يتهمون فيه الدبيبة وعائلته بالتصرف مثل المافيا وإنفاق أموال البلاد بما يتناسب مع مصالحهم.

وفي هذا الخصوص أشارت الإذاعة إلى أن الدبيبة وبعد تصاعد الاتهامات حاول امتصاص الغضب بدفع الرواتب المتأخرة للقطاع العام عن شهري يناير وفبراير.