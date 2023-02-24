رئيس النيجر: هناك مساعٍ للإفراج عن 3 مسؤولين في نظام القذافي

قال رئيس النيجر “محمد بازوم”، إن رئيس الكونغو برازافيل “دينيس ساسو نغيسو” يقوم بمساعٍ للإفراج عن ثلاثة من مسؤولي نظام الزعيم الراحل معمر القذافي مسجونين في ليبيا.

وأضاف “بازوم” خلال مؤتمر صحفي جمعه مع “ساسو نغيسو” في العاصمة برازافيل، إن الرئيس الكونغولي يسعى لإقناع السلطات في ليبيا للإفراج عن هؤلاء المسؤولين، مشيداً بالنتائج التي تحققت قبل أيام بالإفراج عن الشاعر واللواء عبدالله منصور.

وتابع “بازوم” قائلاً إنها خطوة كبيرة ستتخذ في سياق المصالحة الوطنية، موضحاً بأنه “لا يمكن أن يأتي حل المشكلة الليبية إلا من أفريقيا وليس من أي مكان آخر، بحسب تعبيره.