بوقعيقيص: الاجتماع الدولي بشأن ليبيا «موجع»

وصفت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، الاجتماع الدولي بشأن ليبيا “3 +2 + 2″، الذي تستضيفه إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، بـ«الموجع» لخلوه من المشاركة الليبية.

وعلقت بوقعيقيص، على صورة للاجتماع قائلة:” موجع هذا المشهد حد القهر، يتحدثون عن مصير ليبيا وليس بينهم ليبي واحد”.

وأضافت:” المعنى الواضح الأكيد أنه لاقيمة للدمى الوكيلة حين يحضر الأصيل نيويورك 23/2/2023″، متابعة:” أسدُ علي وفي الحروب نعامة”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في بيان لها اليوم الجمعة، إن واشنطن استضافت عبدالله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا.

وأضاف البيان، أن الاجتماع ناقش مطالبة الشعب الليبي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كما أطلع باتيلي أطلع المشاركين على آخر المستجدات بشأن مشاوراته لإجراء الانتخابات.