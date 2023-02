مساعٍ من حكومة الدبيبة لتسهيل معالجة المرضى الليبيين في الساحة التونسية

ليبيا – عقدت لجنة مراجعة الديون المترتبة على ليبيا لصالح تونس المشكلة بالقرار رقم 562 لمجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا لها.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن الاجتماع تم عقده في مقر السفارة الليبية في تونس برئاسة وزير المواصلات بالحكومة محمد الشهوبي الشاغل لمنصب رئيس اللجنة.

وأوضح البيان أن الغرض من الاجتماع هو تسهيل إجراءات علاج المرضى الليبيين في الساحة التونسية.

