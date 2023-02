ليبيا- تابع تقريران إخباريان نشرتهما صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات سير قضيتين جنائيتين متورط بهما 2 من الليبيين المقيمين.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت المهم من مضامينهما صحيفة المرصد، أكدا توجيه الاهام لعصام الشحومي البالغ من العمر 44 عامًا بإضرام النار في سيارة من طراز “رينو ميغان” عشية عيد الميلاد الفائت، كانت مركونة بالقرب من مرسى، والتسبب في إتلافها ومحتوياتها.

وأوضح التقريران أن السيارة كانت مستأجرة من قبل الشحومي، ما قاد لإصدار مذكرة توقيف بحقه في يناير الماضي على خلفية تحقق الشرطة المالطية من كاميرات المراقبة في مكان الحادث، بعد تدخلها لإطفاء الحريق المندلع عمدًا بتدبير من المتهم.

وأضاف التقريران أن الشحومي تم القبض عليه بعد ورود بلاغ للشرطة حول محل إقامته في فندق بشمال مالطا، في وقت تم فيه أيضًا توجيه الاتهام إلى الليبي نديم محرم البالغ من العمر 40 عامًأ المهاجر من بلاده للأراضي المالطية في العام 1996 بسرقة بطاقة ائتمان رجل واستخدامها لشراء سلع في يناير الماضي.

وبحسب التقريرين، تم اتهام محرم بالاحتيال والسرقة البسيطة المشددة ومحاولة السرقة والتشرد المشددين وخرق شروط الكفالة السابقة والعودة إلى الجريمة، مؤكدين الحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لـ4 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 500 يورو.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post مالطا توداي: توجيه اتهامات بالتعمد في الإضرار بأملاك الغير والسرقة لليبيين اثنين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية