قال “أندريا كولومبو” الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الإيطالية “بوناتي” إن ليبيا تعد سوقا واعدة بشكل “متزايد” للشركات الإيطالية العاملة في سلسلة توريد النفط والغاز البرية.

وأضاف “كولومبو” أنه من المحتمل أن تكون ليبيا واعدة أكثر من مصر بالنسبة للشركات الإيطالية، باعتبار أن نظامها الصناعي في مرحلة وصفها بـ”الجنينية”.

وأشار “كولومبو” إلى أن ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والأمن والتعاون الإيجابي بين شركات النفط كالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات الدولية في ليبيا، معتبرا أن بلاده في بداية مرحلة جديدة من التعاون والحوار بين الأطراف الليبية والتي يمكن أن تكون واعدة في المستقبل.

وكانت ليبيا وإيطاليا قد وقعتا اتفاقية في يناير من العام الجاري قيمتها 8 مليارات دولار تعنى بالغاز بين شركة إيني و مؤسسة النفط.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

The post مسؤول إيطالي: ليبيا قد تكون واعدة أكثر من مصر بالنسبة للشركات الإيطالية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار