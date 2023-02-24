مؤسسة النفط الليبية تنفي فتح النيابة العامة تحقيقا حول مدفوعاتها إلى أطراف خارجية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط قيام النائب العام في طرابلس بالتحقيق في مدفوعات المؤسسة، لشركة النفط BGN International” ، في 21 فبراير 2023.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن أحد المواقع ادعى فيها هذا الموقع زوراً بأن النائب العام في طرابلس، فتح تحقيقاً حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة.

وتابعت: “المؤسسة الوطنية للنفط تعمل وفقاً للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، حيث تحرص دائماً على تنفيذ عقودها بشكل مهني مراعياً في ذلك أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي”.

وأضافت: “تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط على حيادية واستقلالية عملها في كافة ربوع ليبيا، وتنوه بأنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة محاولة بذلك تشويه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرف في أي صراع سياسي”.