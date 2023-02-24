البعثة الأممية تنفي صحة الوثائق المتداولة عن خطة باتيلي لمعالجة الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

نفت البعثة الأممية، اليوم الجمعة، صحة الوثائق المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها تمثل خطة الممثل الخاص للأمين العام، عبد اللهِ باتيلي، المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكدت البعثة في بيان أنها لم تنشر أي خطة، وأنها تواصل العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية.

وقالت البعثة أن كل ما يصدر عن البعثة ينُشر حصراً على موقعها الرسمي وعلى منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق عن خطة بديلة بإشراف الأمم المتحدة حال إخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل لتوافق على المسار الدستوري.