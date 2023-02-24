مستشار بالخارجية الأمريكية: حان وقت التوحد خلف باتيلي

دعا مستشار وزارة الخارجية الأمريكية “ديريك شوليت” إلى توحيد الجهود لإجراء الانتخابات الليبية.

وقال شوليت في تغريدة عبر “تويتر” عقب اجتماع مجموعة الاتصالات الدولية حول ليبيا: “حان وقت التوحد خلف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتسهيل مطالبة الشعب الليبي بالانتخابات”.

وتابع: “تشرفنا باستضافة شركاء دوليين لتنسيق الجهود مع عشاء في عيد ميلاد واشنطن، وهو تذكير بأن الديمقراطية تتطلب خيارات جريئة”.

واستضافت الولايات المتحدة اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا عبد الله باثيلي ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا لمناقشة مطالبة الشعب الليبي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقبل إيجازه أمام مجلس الأمن الدولي، أطلع الممثل الخاص باثيلي المشاركين على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا بهدف تعزيز الإجماع الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات في العام 2023. وفق بيان للخارجية الأمريكية.

وتابع البيان: “أحيط المشاركون علما بالإنجازات التي حققها مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في المفاوضات التي يسرتها مصر على الأساس الدستوري للانتخابات وتشاوروا حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لاستكمال الاستعدادات للانتخابات”.

وأشارت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان في تصريحاتها للمسؤولين الزائرين إلى اتفاق الولايات المتحدة والممثل الخاص للأمين العام باثيلي على ضرورة تقديمنا للمساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في العام 2023.