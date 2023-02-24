واشنطن .. تأجيل جلسة محاكمة المواطن الليبي ابوعجيلة مسعود

أجلت المحكمة الأمريكية التي يمثل أمامها المواطن الليبي المختطف أبوعجيلة مسعود، جلستها التي كانت مقررة يوم أمس الخميس، إلى الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وأكدت عائلة أبوعجيلة، في تصريحات لوسائل إعلامية، أن جلسة المحاكمة تم تأجيلها إلى الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، بعد أن كان مزمعا عقدها أمس الخميس، مبينة أن قرار التأجيل تم دون أن توضح المحمة أسباب موضوعية له، وهو مجرد إجراء شكلي، مضيفة أن المحامية المكلفة من القضاء الأمريكي ستتابع مجريات الجلسة المقبلة إلى حين تأمين أتعاب فريق الدفاع الخاص الذي تتفاوض العائلة معه لتولي أعمال الدفاع عن بوعجيلة في بقية جلسات المحاكمة.

وكان أبوعجيلة مسعود، قد مَثُل أمام محكمة أمريكية في العاصمة واشنطن، في أول جلسة، في الثالث عشر من شهر ديسمبر من العام المنصرم، على حلفية إتهامه في قضية لوكربي، وقد رفعت الجلسة قبل أن يتم توجيه التهم له، عندما قاطع (المتهم) القاضي قائلا بإنه لا يمكنه الحديث قبل أن يلتقي بمحامي، لترفع الجلسة على أن تعود للتداول آخر الشهر الجاري.

يشار إلى أن المريمي تم تسليمه للسلطات الأمريكية، بعد اختطافه من منزله في حي أبوسليم بالعاصمة طرابلس يوم 16 نوفمبر الماضي من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الانتماء، ونقله إلى مدينة مصراتة تحت سيطرة القوة المشتركة المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بذريعة التحقيق في قضية لوكربي على الرغم من إقفال ملفها قانونيا وسياسيا بشكل نهائي، بناء على اتفاقية موقعة بين ليبيا وامريكا منذ أغسطس 2008، تمت المصادقة عليها من الكونغرس الأمريكي، واعتمادها من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن.