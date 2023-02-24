نصية يشارك في اختتام الدورة 31 للاتحاد البرلماني العربي

الوطن| رصد

شارك عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، في اختتام أعمال الدورة الحادية والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي اليوم الجمعة بالعاصمة العراقية بغداد مُمثلاً عن مجلس النواب.

ووافق المجتمعون على إقرار مشروع جدول أعمال الدورة الحادية والثلاثون للجنة التنفيذية، وناقشوا تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر الثاني والثلاثين، والمؤتمر الثالث والثلاثين، وأنشطة الأمانة العامة للإتحاد منذ انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية حتى انعقاد الدورة الحادية والثلاثين لها.

كما تمت مناقشة الحساب الختامي للعام 2022، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي وما يستجد من أعمال.