الخارجية الأمريكية: ندعم باتيلي في السعي لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي آر شيرمان، أن الولايات المتحدة متفقة مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، على ضرورة المساعدة في أن يكون 2023 عاما لانتخابات ليبية حرة ونزيهة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا على استضافة الولايات المتحدة، أمس الخميس، اجتماع باتيلي مع كبار المسؤولين في مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة؛ لمناقشة مطلب الشعب الليبي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي تغريدة لها، قالت شيرمان: “يريد الشعب الليبي ويستحق الفرصة لاختيار قادته وبناء مستقبل أكثر إشراقا”، لافتة إلى اتفاق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة على ضرورة المساعدة في جعل 2023 عاما لانتخابات ليبية حرة ونزيهة.

وأطلع باتيلي المشاركين في الاجتماع على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات في العام 2023، كما قدم إحاطة بشأن الإنجازات التي حققها مجلسا النواب والأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، بضرورة الاصطفاف خلف عبدالله باتيلي؛ لتسهيل إجراءات الانتخابات في ليبيا.

ووصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري، وقد أجرى باتيلي قبل ذلك سلسلة مشاورات مع القيادات الفاعلة في ليبيا.

