مصر ترحب بإقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ 13.. وتطالب بوقف أي تدخل خارجي في ليبيا

رحبت مصر اليوم الجمعة، بإقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، معتبرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بأنه خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا.

وأكد بيان الخارجية المصرية، تطلع مصر لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد اعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

ونشر مجلس النواب أمس الخميس التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية، (الثالث من شهر شعبان 1444.هجري الموافق 23 فبراير 2023؛ متضمنا 34 مادة، وفقا لما أكده الناطق باسم محلس النواب عبدالله بليحق.

وأقر المجلس في 7 فبراير الجاري التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في العام 2011، بشأن نظام الحكم الجديد.

وجدد البيان المصري الدعم الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، ومجلس الدولة.

وأكدت الخارجية المصرية رفض القاهرة أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.

وأكدت مصر ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة.