حبرارة من أمريكا: الوقت نفذ واقتربت ساعة الخلاص من مجلسي النواب والدولة

تفاعل مصدق حبرارة، المقرب من جماعة الإخوان والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، مع اتفاق نائبة وزير الخارجية “ويندي آر شيرمان” مع المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “لقد نفذ الوقت واقتربت ساعة الخلاص، مجلس الدولة و مجلس النواب— فــاتكم القطــار.. ‫واشنطن‬ والإنتخابات‬ ومشروع ليبيا‬” وفق تعبيره.

وشددت نائبة وزير الخارجية “ويندي آر شيرمان” على الاتفاق مع المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أطلع “باتيلي” المشاركين على مشاوراته مع الأطراف الليبية، لتعزيز التوافق وإنجاح العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “شيرمان” مع المبعوث الأممي قبيل إحاطته بمجلس الأمن، ومسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية.