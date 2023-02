المرصد تواكب كواليس ومواقف وتحليلات سبقت اجتماع واشنطن بشأن أزمة ليبيا

ليبيا- واكبت صحيفة المرصد المواقف الدولية السابقة لاجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا المنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن لمعالجة الأزمة الليبية.

ووفقًا لشبكة “العربية” التلفزيونية العربية، أكد مسؤول أوروبي رفيع المستوى عشية اجتماع المجموعة الضامة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والإمارات ومصر وقطر أن الجهود الدولية ستصب في اتجاه خلق آلية للتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد بحلول نهاية هذا العام.

وأعرب المسؤول عن تشاؤمه من إمكانية إقامة الاستحقاقات الانتخابية بسبب الانقسام بين الأطراف السياسية المتناحرة ووجود مرتزقة يعملون لحسابات دول أجنبية، ومن بينهم عناصر مجموعة “فاغنر” الروسية ومرتزقة تركيا السوريون، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لا يثق كثيرًا بالقادة الليبيين.

وأضاف المسؤول: إن المجتمع الدولي لا يرى فيه هؤلاء القدرة على توحيد البلاد أو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا انقسام الدول حول ليبيا منذ العام 2011، إلا أن أزمة أوكرانيا ونقص إمدادات النفط والغاز لأوروبا في أعقاب فرض عقوبات على استيراد النفط الروسي العقوبات على إيران غيرت الحال.

وتابع المسؤول: إن استقرار تدفق النفط الليبي أصبح ضرورة قصوى في وقت قاد فيه تعطيل العمل بخط الغاز “نورد ستريم” 1 و2 لمزيد من اهتمام المجتمع الدولي باستقرارية ليبيا، مبينًا أن الاستقرار السياسي اقتصادي أيضًا ليتم عقد الاجتماع الدوري هذه المرة في واشنطن لا في أوروبا.

وبين المسؤول أن اجتماع مرة في كل شهرين في العادة ستحضره الإمارات وقطر بمظلة أميركية، وبحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي محذرًا من خطر وجود مرتزقة أنقرة السوريين و1500 عنصر من “الفاغنر” في ليبيا لوحدها، بخلاف ما هو موجود في ساحال العاج ومالي والسنغال.

ونبه المسؤول لمسألة بقاء “الفاغنر” في ليبيا بتدريبها وتسليحها العاليين متلقية الأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتكون بمثابة “سرطان ينهش من لحم الليبيين”، في وقت لن يكون فيه تصنيف البيت الأبيض لهذه المجموعة مجموعة إرهابية عابرة للقارات مؤثرًا.

وبحسب العربية، تخشى الدول الأوروبية من خطر تنامي المجموعات الإرهابية العاملة في ليبيا أو التي تستخدمها كقاعدة للانتقال إلى أوروبا، وعلى رأسها تنظيمي “القاعدة في بلاد المغرب” و”داعش”، إلى جانب مشكلة المهاجرين الذين يشكلون أزمة كبيرة بالنسبة لدول أوروبا مثل إيطاليا وفرنسا.

وأقر المسؤول بعدم قدرة الغرب على تشكيل ميليشيات مسلحة على غرار “الفاغنر”، ما يعني أن الحل الوحيد هو تمكين وتدريب القوات الليبية وتقديم الدعم لها لتستطيع أن تقف في وجه الجماعات شبه العسكرية الروسية أو سورية وحتى غيرها، متطرقًا في ذات الوقت لسبب فشل العملية الانتخابية في العام 2021.

زوعم المسؤول أن ترشح سيف الإسلام القذافي هو السبب باعتباره “شخصية غير مقبولة من الشعب الليبي” ومن المجتمع الدولي على حد زعمه، ما قاد لمحاولة المجموعة مساعدة اللجان الانتخابية لتحديد شروط التأهل للمرشحين وسن قانون للانتخابات ليبقى الليبيون في النهابة من يقررون.

واستبعد المسؤول قيام القائد العام للقوات المسلحة الشمير خليفة حفتر بشن حرب جديدة، في وقت ما زال فيه شخصية مؤثرة يسعى للقائها كل المسؤولين الأوروبيين والأميركيين في وقت صرح فيه مسؤول فرنسي للعربية بشأن التأثير الكبير لتغيير الرؤساء في فرنسا على السياسة الفرنسية تجاه ليبيا.

وبين المسؤول الفرنسي أن الرئيس السابق “فرانسوا هولاند” امتنع عن لعب أي دور في ليبيا، فيما حاول الحالي إيمانويل ماكرون قيادة جهود الغرب في البلاد نحو الاستقرار لتمتد في سياق ذي صلة مواكبة صحيفة المرصد لاجتماع واشنطن باستطلاع موقف الخارجية الأميركية بشأنه.

وطالبت الوزارة على لسان المستشار فيها “ديريك شوليت” بضرورة الاصفاف خلف باتيلي لتسهيل إجراءات الانتخابات في ليبيا؛ إذ جاءت تصريحات الديبلوماسي الأميركي الرفيع عقب اجتماع عقد في واشنطن ضم شركاء عالميين لتنسيق الجهود بشأن أوضاع البلاد.

وكتب “شوليت” في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حان الوقت للاتحاد خلف باتيلي الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم في ليبيا لتسهيل مطلب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات، وتشرفنا باستضافة شركاء عالميين لتنسيق الجهود في واشنطن وهو تذكير بأن الديمقراطية تتطلب خيارات جريئة”.

إلى ذلك أرجع تقرير تحليلي نشره المركز البحثي الأميركي “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” بوادر التغيير الإيجابي في وحدة المواقف الدولية والإقليمية إزاء ليبيا للتطورات الرئيسية في مصر وتركيا، لتقود واشنطن للمرة الأولى جهود قيام إجماع دولي أوسع نطاقا بوجود قطر والإمارات.

وبين التقرير أن ما يهم الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يكون الهدف الرئيسي الحرص على أن تكون خطة باتيلي واقعية وتقدم أفضل فرصة لصياغة أساس دستوري متفق عليه لإجراء الانتخابات الرئاسي، ما يحتم على واشنطن والشراكاء تشجيع جهود المبعوث الأممي مع المحاورين الليبيين وتعزيزها.

وتطرق التقرير لتحديات غياب المندوبين الأمنيين للجهات الفاعلة الـ9 في اجتماع واشنطن واقتصار الحضور على الديبلوماسيين، مشيرًا إلى أن هؤلاء المندوبين هم المؤثرون في وقت ما زالت فيه القضية الليبية مسألة ثانوية من ناحية التركيز عليها بالنسبة للولايات المتحدة في محادثتها مع أنقرة والقاهرة.

واختتم التقرير بالإشارة لأهمية استفادة واشنطن من تحسن علاقات مصر وتركيا بأعمال الاجتماع وإجراء المزيد من المحادثات حول كيفية استفادة الدولتين بشكل متبادل من تخفيف حدة خلافهما بشأن ليبيا، ما يسهل جهود تغيير أكثر أهمية في المشهد الليبي ويمنح باتيلي مساحة يحتاجها لوضع جدول زمني للانتخابات.

