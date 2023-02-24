المرعاش: تشكيل حكومة جديدة مصغرة قد يكون أحد المعطيات الضرورية لتنظيم الانتخابات

قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يستوعب الواقع الليبي والقوة القاهرة التي ترفض أصلًا فكرة الانتخابات التشريعية والرئاسية كمدخل لحل الأزمة الليبية، رغم أنها واضحة ولا تحتاج لكل هذا الوقت الذي أهدره في اللقاءات والاجتماعات الماراثونية.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، قلل من أهمية تصريحات باتيلي بخصوص الانتخابات، قائلًا: إن المسؤول الأممي يزعم إنه يمكن تنظيم انتخابات هذا العام، لكنه يعجز فيه تماما عن إطلاق أو الإفصاح عن خطة متكاملة يمكن أن تكون مقنعة وتؤدي الى قبول هكذا تصريحات.

وأوضح أن تشكيل حكومة جديدة مصغرة تدير ليبيا بكاملها قد يكون أحد المعطيات الضرورية بين أخرى لتنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أن رفض الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وتركيا لهذه الخطوة، وعجز المبعوث الأممي عن إقناع هذه الدول يبقي اقتراح رئيسي مجلسي النواب والدولة دون أي فعالية.