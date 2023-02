بويصير: لهذه الأسباب مجتمعة واشنطن مصممة على معالجة الأزمة الليبية

ليبيا- استضافت نشرة أخبار قناة ليبيا الأحرار عبر تقنية “سكايب” الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير للحديث عن اجتماعات واشنطن الرامية لمعالجة أزمة ليبيا.

بويصير أرجع خلال الاستضافة التي تابعتها صحيفة المرصد اهتمام الولايات المتحدة الآني بالقضية الليبية لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وليس لرحيل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض وحلول نظيرتها لجو بادين محلها فيه.

وأوضح بويصير أن الروس الطرف المهدد لأمن أوروبا موجود في الأراضي الأوكرانية والليبية، ما يعني إمكانية فتح روسيا جبهة جديدة في جنوب القارة الأوروبية في البطن الرخوة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” بقيادة الولايات المتحدة، ما حفز الأخيرة على التحرك لإعادة الأمور إلى نصابها في ليبيا.

وأضاف بويصير: إن هذه الإعادة تتمثل في انتخاب سلطة معبرة عن خيارات الشعب الليبي واختياراته مع إمكانية ضمانها لإخراج مجموعة “الفاغنر” والروس بشكل عام من ليبيا وإدخال البلاد مرة أخرى في المعسكر الحليف للغرب، وهو ما تم تقريره في الحرب العالمية الثانية.

وتابع بويصير بالقول: “إستراتيجيًا الولايات المتحدة لا تريد وجود روسي هناك وتستجلب الدول الفاعلة في المنطقة بعد أن فشلت النخبة الليبية بأن تصل لأي حلول، رغم مرور سنوات طويلة ونجاح هذه الدول هي أن كل واحدة تستقطب مجموعة تحرك بها الآخرين، الآن الولايات المتحدة عندها برنامج واضح تريد تنفيذه”.

وقال بويصير: “هذه مرحلة جديدة تحت ضرورات الدفاع الوطني الأميركي الذي ليس فيها قبول لأي شيء ما سيحدث هو أخذ نخبة ليبيا بعيدا عن المقود للعملية الليبية وعجلة القيادة ستعطي لباتيلي ومندوبي الأمم المتحدة وسيتحكمون بالمال لأنه حليف السياسة”.

وتابع بويصير قائلًا: “المال الليبي الذي يأتي من النفط ستوضع آلية غالبًا لضمان أنه لن يسيس ويدخل في العملية السياسية كمال فاسد وتدخلات الدول التي أتت لتحضر كمصر ويقول لها الأمريكان بصراحة لا تتدخلي في الشرق من أجل عرقلة العملية السياسية، مصر ستسمع الكلام ونفس الشيء تركيا ولقطر”.

ووفقًا لبويصير، دخلت تركيا إلى ليبيا لتحقيق التوازن مع الروس وهي خدمة لمصالح “ناتو” وأبعدتهم عن العاصمة طرابلس؛ إلا أن أنقرة تخدم مصالحها الوطنية المتمثلة بإيجاد حل سياسي، وألا تقف وراء شخص أو فريق بعينه، فالاتراك لهم مصلحة في الاستقرار وخروج روسيا ولايستطيعون معاندة الولايات المتحدة .

واختتم بويصير بالقول: “إذا نجح مجلس الأمن بتبني الخطة الجديدة للوصول بليبيا لانتخابات حرة ونزيهة وخروج حكومة تمثل الليبيين قادرة على الاندماج بالمجتمع الدولي كان بها، ولكن إن عرقلت روسيا ذلك سيأخذون القضية لمكان آخر والولايات المتحدة لن توقف ما يخدم ضرورات دفاعها الوطني بسبب صوت بالمجلس”.

Shares

The post بويصير: لهذه الأسباب مجتمعة واشنطن مصممة على معالجة الأزمة الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية