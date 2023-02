تعليقا على وثيقة متداولة.. البعثة الأممية تنفي نشر أي خطة سياسية لـ “باتيلي”

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نشر أي خطة مقترحة لرئيسها عبد الله باتيلي لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكدت البعثة عملها مع جميع الأطراف لإيجاد حل بقيادة ليبية، موضحة أن كل ما يصدر عنها ينُشر حصراً على الموقع الرسمي أو على منصاتها الرسمية.

وكانت منصات رقمية تداولت وثيقة تتحدث عن خطة للمبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” لحل الأزمة السياسية، وتجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة مع نهاية فبراير إذا فشلا في إصدار قاعدة دستورية.

وتضمنت الوثيقة المتداولة إجراء انتخابات مع نهاية العام، وإعطاء صلاحية إصدار القاعدة الدستورية إلى المجلس الرئاسي، عبر تشكيله لجنة فنية قانونية تختص بإعداد الإطار الدستوري.

ويأتي تسريب الوثيقة بعد يوم من اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا في نيويورك، والتي شهدت مشاركة دول قطر والإمارات وتركيا ومصر.

