المستشار صالح يصل إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي

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أكد رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد عبد الحميد الصافي، وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، العاصمة العراقية بغداد رفقة وفد رفيع المستوى المتمثل في النواب عبدالسلام نصية، وادريس المغربي، وحمد ماقيق، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

وكان في استقبال عقيلة والوفد المرافق له، رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي غدًا السبت في العاصمة العراقية بغداد.