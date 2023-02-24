المستشار صالح يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي والذي سيبدأ أعماله غدا السبت.

وبحسب رئيس المركز الإعلامي للبرلمان عبد الحميد الصافي فقد رافق المستشار صالح وفد رفيع المستوي يتمثل في عدد من النواب منهم عبد السلام نصية وإدريس المغربي وحمد ماقيق، إضافة إلى رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري

وكان في استقبال المستشار صالح رئيس اتحاد البرلمان العربي _ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.