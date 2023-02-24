دراسة دولية تترقب نشوء بحر جديد يشطر قارة إفريقيا

كشفت دراسة دولية عن نشوء بحر جديد من شأنه أن يتكون في قارة إفريقيا مشيرة إلى أن هذا البحر سيقسم القارة إلى نصفين وذلك بسبب الصدع الذي يبلغ طوله 56 كم والذي ظهر في الصحاري الإثيوبية.

وبحسب الدراسة – المنشورة مؤخرا في مجلة “Geophysical Research Letters Journal” -والتي تجمع البيانات الزلزالية الناتجة من تكوين الصدع لإثبات أنها مشابهة لتلك التي تحدث في قاع المحيط. مشيرة إلى أنها لها نفس الحركة التي كونت البحر الأحمر، ولكن بمعدل أبطأ بكثير.

وفي السياق ذاته أكد علماء الجيولوجيا أنه سيتم إنشاء “محيط جديد” حيث سيقسم الصدع القارة الأفريقية إلى نصفين.

وأشار إدوين ديندي- من قسم الجيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة نيروبي- أنه من الممكن أن يكون هناك محيط يتشكل بالفعل على طول الذراع الشرقي للوادي المتصدع الأفريقي لافتا إلى أن الصفائح التكتونية في حالة تدفق مستمر، حيث سيتحول بعضها ضد بعضها البعض على طول مناطق الصدع، والبعض الآخر سيسقط تحت بعضها البعض، والبعض الآخر سيصطدم ببعضه البعض مؤكدا بأن هذه الحركة أدت لتشكيل القارات التي نعرفها اليوم، بما في ذلك قارات إفريقيا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.