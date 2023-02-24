وزارة الصحة بالحكومة الليبية تبحث استراتيجيتها للنهوض بالقطاع

ناقشت وزارة الصحة بالحكومة الليبية خلال اجتماع موسع استراتيجيتها للنهوض بالقطاع بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، والتي وضعت بناء على أولويات تعزيز النظم الصحية السبع التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية والتي على راسها تعزيز القيادة والحوكمة الرشيدة.

وأطلع وزير الصحة عثمان عبدالجليل الحضور على الخطة وتوفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطن وبالاستخدام الأمثل للموارد والتكنولوجيا المتاحة التي محورها التحول الرقمي الكامل.