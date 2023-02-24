كشلاف: عقيلة صالح يستخدم مجلس الدولة لنزواته السياسية

قال عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف إن إقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الثالث عشر خطوة أحادية لن يكون لها أيّ تأثير لا من حيث القانون أو الواقع.

واعتبر كشلاف في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن هذه الخطوة هي محاولة استباقية لإقرار أمر واقع أمام المبادرات المطروحة لاستبعاد مجلسي النواب والدولة من خارطة الطريق القادمة.

وأضاف كشلاف أن عقيلة صالح ونوابه يمارسون العبث الدستوري والتشريعي دون اعتبار لأحكام الإعلان الدستوري أو الاتفاق السياسي أو حتى اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، مستغلا في ذلك إقفال الدائرة الدستورية من جديد وعدم نظرها في الطعون المقدّمة ضد إجراءات مجلس النواب المخالفة الأمر الذي يطرح تساؤلا حول عدم نظر الدائرة فيها حتى الآن.

ورأى كشلاف أن إقرار مجلس النواب رسميا التعديل الدستوري الثالث عشر ونشره في الجريدة الرسمية يؤكد أن عقيلة صالح لم يتعامل يوما مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره شريكا سياسيا بل حاول أن يجعل منه محللاً فقط لتصرفاته ونزواته السياسية.

وزعم عضو هيئة صياغة مشروع الدستور أن خيارات عقيلة غدت صفرية بعد يقينه بأن المجتمع الدولي والرّأي العام الداخلي أصبحا مصممان على إيجاد بدائل وآليات أخرى تمكّن من إجراء الاستحقاقات الوطنية سواء كانت استفتاء على مشروع الدستور أو الانتخابات العامّة بمعزل عن عبث مجلس النواب المتكرّر.