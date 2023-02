البكوش: صالح والمشري لن يسمحا بإجراء الانتخابات ليضمنا البقاء في السلطة

ليبيا- توقع المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش خروج اجتماعات واشنطن لتدارس تطورات أزمة ليبيا بعدد من التوصيات والاستشارات.

البكوش أوضح باستضافته عبر تقنية “سكايب” خلال برنامج “حوار الليلة” المذاع عبر قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة المرصد أن هذا التوقع لا يلغي حقيقة مفادها أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي محكوم بتوافقات بين الأطراف الدولية، ما يحتم عليه الاستماع لـ3 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البكوش: إن هذه الدول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فضلًا عن أخرى ذات ارتباطات وثيقة بالقضية الليبية مثل ألمانيا وإيطاليا بالإضافة لدولة إقليمية مؤثرة منها مصر وتركيا وقطر. متسائلًا عن مغزى استثناء الجزائر رغم كونها قوية كبيرة ومهمة.

وتابع البكوش: إن معظم هذه الدول تيقنت أن الوضع الحالي لم يعد محتملًا ولا سبيل سوى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، متهمًا مصر بعدم الرغبة في الذهاب إلى الخيار الانتخابي مخافة إزاحة حليفها المتمثل بئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وبين البكوش أن مجلس النواب يوفر الغطاء السياسي لمصر، في وقت يمثل فيه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر “شرطيها” في المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن المستشار صالح والمشير حفتر لا يرغبان بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لضعف حظوظهما بعد هزيمتهما.

وأضاف البكوش: إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لا يرغب بالخيار الانتخابي لعلمه بانتهاء مجلسه بعده يضاف إليه رئيسا حكومتا تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا والمجموعات المجتمعة في تركيا الآن، فالجميع يرى في هذا لخيار معقدا والصفقات هي السبل الأسهل للسلطة.

وأكد البكوش أن رعاية القاهرة لاجتماعات مجلسي النواب والدولة الاستشاري لإنتاج القاعدة الدستورية الانتخابية لا تعني حماسها للمضي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فهي تحاول من خللها إرضاء المجتمع الدولي في وحين تمهد مشاورات واشنطن لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف البكوش: إن الخطوة اللاحقة ستكون عدم إجراء الاستحقاقات الانتخابية مثل ما حصل في جنيف. مبينًا أن التعديل الدستوري الـ13 تم تصميمه للفشل إلا أن المصممين له سيحصلون على مبرر تشكيل الحكومة الجديدة قبل الإعلان عن فشل هذا التعديل للإبقاء على مناصبهم السيادية والحكومية.

وقال البكوش: إن من يقوم بهذه الألاعيب هما المستشار صالح والمشري لتمرير المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة وعدم المضي في خيار الانتخابات، مؤكدًا أن الرجلين متفاهمان على الأمر للبقاء في السلطة ما قاد لسعي الأول لتمرير “مؤامرة” التعديل الدستوري الـ13.

وبين البكوش وجود اعتراضات من “الوطنيين” بمجلس الدولة الاستشاري وانقسام المجلس بخصوص تمرير هذا التعديل، مشيرًا لعدم اعتراض المجلس ومعه مجلس النواب على سلب المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مهمة تشكيل السلطة التنفيذية الحالية المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال.

واختتم البكوش بالإشارة إلى عدم رغبة روسيا في تمرير أي شيء يخص ليبيا في مجلس الأمن الدولي في وقت ستتحرك فيه 4 أو 5 دول فقط بالخصوص.

