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السفارة الأمريكية تشيد بمجهودات ديوان المحاسبة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أشادت السفارة الأمريكية بليبيا بمساعي ديوان المحاسبة لتطوير مهارات مدققي الحسابات، وقالت في هذا السياق” في بلد انتشر فيه الفساد، يعد التزام ديوان المحاسبة الليبي بتحسين مهارات مدققي الحسابات لتلبية أفضل المعايير الدولية خطوة مهمة نحو المزيد من الرقابة.”
وأعلنت  السفارة على موقعها الرسمي بتويتر قيام  ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بليبيا جون كارديناس ,ورئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك, بتقديم شهائد و معدات تكنولوجية مقدمة من قبل الوكالة للمدققين الذي أكملوا – في سابقة في ليبيا- برنامج اعتماد مراجعي الحسابات المحترفين المعترف به من قبل @INTOSAI-IDI.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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