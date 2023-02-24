مصر تعلق على إقرار مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13

رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة بإقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ13.

وكان مجلس النواب، قد أصدر الخميس الموافق 23 فبراير 2023، رسميًا التعديل الدستوري الـ13، ونشره في الجريدة الرسمية، دون انتظار إعلان مجلس الدولة لموقفه منه.

ووصفت الخارجية المصرية في بيان لها، إقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ13، بالخطوة الهامة نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية مُحايدة.

وقال البيان، أن مصر تتطلع لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

وأكدت الخارجية المصرية دعمها لمسار الحل “الليبي/الليبي” ونُثمن جهود “النواب والدولة”، ورفضها لأي إملاءات خارجية على الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية، وفقًا لمرجعية اتفاق #الصخيرات.

ودعت مصر جميع الأطراف المُنخرطة في الأزمة الليبية، إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.

وشددت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها.

وجددت مصر دعمها لجهود لجنة “5+5″، ونؤكد حرصنا على سيادة واستقرار ليبيا.