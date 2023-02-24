وزير العمل يبحث احتياجات مكاتب العمل في الجفرة ومرزق

بحث وزير العمل والتأهيل عبدالله أرحومة مع مدير مكتب العمل والتأهيل الجفرة ومرزق دور مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق وتدريب الباحثين عن العمل على التخصصات النادرة في الداخل والخارج التي من شأنها أن تمكنهم من الحصول على وظيفة ملائمة في القطاعين العام والخاص.

كما تم خلال الاجتماع الي عقد بديوان وزارة العمل مناقشة ملف تنظيم العمالة الوافدة وفقا للتشريعات والقوانين النافذة بالإضافة الى سبل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والتي تساهم في توفير فرص عمل.

واكد وزير العمل على ضرورة تقديم الدعم اللازم لمكاتب العمل والتأهيل بما يمكنها من القيام بدورها الحقيقي في كافة مناطق البلاد.