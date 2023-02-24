قنيدي: التعديل الدستوري الـ13 مجرد دحرجة للكرة نحو مصير مجهول

قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي إن التعديل الصادر عن مجلس النواب لم يحقق أي شيء خاصة أنه لم يذهب إلى القوانين بشكل مباشر وهي مماطلة لتحريك ملف الانتخابات دون الاتهامات بعرقلة المشروع، وفق قوله.

وأضاف “قنيدي” في تصريحات صحفية أنه حتى وإن وافق مجلس الدولة على هذا التعديل فلن تستطيع المفوضية العمل عليه لإجراء الانتخابات، وأن التوجه للإعلان الدستوري سيدخل القاعدة في دوامة تطيل أمد الأزمة.

واعتبر “قنيدي” تعقيد مسألة القاعدة الدستورية “دحرجة للكرة” إلى هاوية مجهولة المصير، واصفا تلك الخطوات “بالتمطيط” من قبل البرلمان على حد تعبيره، مشيرا إلى أن النوايا ليست صادقة باتجاه إنهاء الأزمة، على حد تعبيره.

وكان مجلس النواب قد ضمن الإعلان الدستوري الـ13 في الإصدار الرابع من الجريدة الرسمية واعتبره دستورا للبلاد وفقا للمتحدث باسم المجلس “عبدالله بليحق”.