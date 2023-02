الغرياني: يجب إطلاق سراح كل المسجونين ظلمًا منذ سنوات من دون محاكمة بسجون الردع

ليبيا- استضاف برنامج الإسلام والحياة المذاع عبر قناة التناصح مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني عبر تقنية “سكايب”.

الاستضافة الأسبوعية المعتادة للغرياني التي تابعتها صحيفة المرصد تطرق خلالها المعزول لعدة قضايا سياسية واقتصادية، رادًا في أولى استفهامتها على مسألة الإفراج عن بعض من تم وصفهم بـ”المتهمين من النظام السابق الصادر بحقهم أحكام من القضاء بالإدانة، ومنهم المواطن عبد الله منصور السليماني.

وقال الغرياني في معرض رده: “نحتاج في هذه النازلة ومثيلاتها من النوازل المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين لبيان أحكامها الشرعية تفصيلًا، بحيث نضع النقاط على الحروف، ولا نتأثر باللغط العام والضوضاء وكلام عامة الناس الذي أحيانًا يطغى في الساحة والصفحات وتضيع معه الحقائق وتغيب معه الأحكام الصحيحة التي ينبغي أن تنزل على المسائل”.

وتابع الغرياني بالقول: “في الشريعة الإسلامية من ارتكب جريمة وثبتت عليه الجناية بالبينة العادلة أو بالإقرار طوعًا دون إكراه لا قيمة لإقرار تحت تمزيق الجلود بالسياط ويستعمل عندنا في بعض السجون وتنتزع إقرارات من المتهمين، وهذا زيادة وإمعان في الظلم”.

وأضاف الغرياني قائلًا: “ومن يقدم إقرار منتزع تحت جلد السياط ليجعله دليلًا على إدانة المتهم هذا إنما هو زيادة إمعان من الجلاد في الظلم والتعدي والقهر على الناس بغير وجه حق، إن ثبتت الجريمة بالإقرار الصحيح، وحكم القضاء بناء على ذلك بالعقوبة على الجاني من الذي يملك أن يرفع هذه العقوبة؟ هذا مربط الفرس”.

وقال الغرياني:”لا يملك هذا لا رئيس المجلس الرئاسي بقوله نريد مصالحة ولا وزير العدل ولا المدعي العام ولا الأعيان ولجان المصالحة، لا يملكون شيئًا في هذه المسألة، ومن فعل شيئًا منهم دون التخويل من المجني عليهم هو متعدٍ على حكم وحدود الله، هذا القول للمجرم الذي يفعل هذه الأفعال: عفى الله عما سبق. هو ليس إحسانًا للمجني عليه وهو عدوان وظلم، وليس إحسانًا للجاني نفسه إن أردت أن تحسن للجاني دعه يأخذ عقابه لأنه كفارة له”.

وتابع الغرياني بالقول: “نازلة عبدالله منصور هو متهم حسب لائحة الاتهام المعلن عنها في جريمة بو سليم ومتهم بقمع الثوار في 2011، لكن هل هذه الاتهامات أقر بها وشهدت بها بينة عند القاضي وحكم عليه بشيء أو لم يحكم هذا غير معروف عندنا ولم ينشر أنه صدر حكم ضده وأنه معتقل على ذمة التحقيق من 2011 وهذا إجراء غير صحيح لا نقر به لا له ولا لغيره”.

وواصل الغرياني رده قائلًا: “كيف شخص يبقى في السجن محبوس دون حكم ومحاكمة هذا لا يجوز بغض النظر الشخص جانٍ أم لا، الحكومات السابقة ملامة عليه، وكلها يجب أن تدان على مثل هذا الإجرام؛ لأنها من جعل الآلاف المسجونين ظلمًا يقبعون تحت التعذيب في قرنادة والكويفية والردع وغيرهم من السجون”.

وقال الغرياني: “وهذا ما عمل مع عبد الله منصور أنه يسجن من دون حكم، هذا ما جعلنا نتجرع كؤوس المرارة والظلم وكل من خالف الشرع لا نصل إلا لمزيد من العنت والمشاق والمظالم، إن أردنا الحلول لنرجع للشرع هذا بقي في السجن 10 سنوات وفي 2020 حسب ما هو منشور حكمت عليه المحكمة بالبراءة، بغض النظر إن كان الحكم صحيحًا أم لا”.

وأضاف الغرياني بالغرياني: “كالحكم الذي صدر بإلغاء حكم الإعدام على بعض القتلة والمجرمين الذين ثبت عليهم الحكم وحكم عليهم بالإعدام عندما كان القضاء مستقلًا، والاستئناف أسقط الحكم وهذه الجريمة أسقطت بالتقادم، وهذا ظلم؛ لأن الجنايات لا تسقط بالتقادم في الشريعة ومع ذلك القاضي تجرأ وألغى الحكم”.

وتابع الغرياني بالقول: “ولكن موضوعنا إن شخص حكمت عليه المحاكم بالبراءة ولا يوجد حكم صادر ضده بالإدانة وأطلق سراحه الآن والذين نلوم عليه القضاء أنه لم يمكنه من محاكمة عادلة هناك المئات في السجون لا يوجد عليهم حكم وما زالوا مسجونين، هذا لا نقره، نطلب من رئيس الحكومة كما أنه انتصر لهذه القضية وسمى السجن من غير أحكام ظلمًا نطلب منه أن يعمم هذا على كل المسجونين ظلما من غير أحكام صادرة عليهم”.

وقال الغرياني: “ربما في قرنادة لا يوجد لديه سلطان لا حرج عليك فيه، ولكن في كتائب مصراتة والردع وكتائب أخرى وحتى النائب العام أخبركم بهذا، كما أثنيت يا رئيس الحكومة على جهود وزير العدل والنائب العام في إطلاق عبدالله منصور، لماذا لا تطبق هذا على المسجونين في كتيبة الردع ظلمًا؟ فقط لأنهم مجاهدون وأرادوا تحرير ليبيا من حفتر والمجرمين كل الجهات التي يعنيها الأمر هي مسؤولة”.

وبالانتقال إلى سؤال بشأن قضية العطاء العام وصدور قرار بتوريد الأدوية رد الغرياني قائلًا: “العطاء العام يسبب كابوسًا لليبيين، فيه ظلم لعامة الناس وليس للأقوياء بل للمرضى والمحتاجين والذين لا قدرة لهم على شراء الدواء، أكثر من 12 سنة هذا العطاء موقوف ومشكل فيه لجان من 2019 من وراء هذه الشركات ناس نصابون لا يريدون للعطاء العام أن يخرج يريدون أن يستمر التكليف المباشر”.

وأضاف الغرياني بالقول: “الدواء فعاليته لا تساوي 30%؛ لأن الدواء يأتون به قريب أن تنتهي صلاحيته، وهذا ظلم واعتداء وضرر واقع على الناس، والأمر الآخر ليس لهم منافس التاجر المستغل الذي يريد أن يسرق الأموال من جيوب الناس فرحنا لما تشكلت اللجنة وأخرجته من مخالب وأنياب اللجان الأولى التي كانت تضعه في الأدراج وأقره ديوان المحاسبة وأحيل لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء قال أقررناه ولكنه ما زال في أدراج مكتب رئيس الحكومة، للأسف هناك جهات تريد أن تلتف عليه في آخر مراحله “.

Shares

The post الغرياني: يجب إطلاق سراح كل المسجونين ظلمًا منذ سنوات من دون محاكمة بسجون الردع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية