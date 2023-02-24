ميتو: جلسة مجلس الدولة القادمة تحتاج ثلث الأعضاء فقط لتمرير التعديل الدستوري 

قال عضو مجلس الدولة “صلاح ميتو” أن جلسة الأحد المقبل يكفي لانعقادها بشكل صحيحٍ حضور ثلث الأعضاء، وذلك لأنها تأتي بعد تأجيل جلسة لم يتوفر فيها النصاب، وفق قوله.

وأضاف “ميتو” في تصريحات صحفية؛ أن رئاسة المجلس أبلغت الحضور أَن بعض الأعضاء لم يتمكنوا من الدخول إلى قاعة الانعقاد نتيجة عرقلتهم من قبل المتظاهرين، وأن التأجيل جاء لعدم توفر النصاب القانوني في الوقت المحدد المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.

وكان مجلس النواب قد ضمن الإعلان الدستوري الـ13 في الإصدار الرابع من الجريدة الرسمية واعتبره دستورا للبلاد وفقا للمتحدث باسم المجلس “عبدالله بليحق”.