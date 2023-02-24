عاجل ليبيا الان

باشاغا يعلق على اجتماع واشنطن بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، باجتماع واشنطن بشأن ليبيا .

وقال باشاغا، أن الاجتماع يُحيي الأمل في الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة والبعثة الأممية، في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار.

ودعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الى أن يكون عام 2023، عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة، تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي.

ونوه باشاغا، الى أنه من حق 3 ملايين ناخب ممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع، واختيار ممثليهم في السلطات التنفيذية والتشريعية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك