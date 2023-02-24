لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تلتقي عددا من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بمدينة طبرق

التقت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، برئاسة حاتم العريبي، وعضوية كل من فرج اقعيم، وعبد الرحمن زيد، عددا من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بمدينة طبرق، وعلى رأسهم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، ومدير أمن طبرق العميد سامي ادريس، وعدد من مسؤولي البلدية.
رئيس اللجنة، والأعضاء، بحثوا مع المسؤولين كافة الأوضاع بالمدينة، حيث طالب رئيس اللجنة من رئيس المجلس التسييري بإحالة كافة احتياجات وحصر المشاريع المتعثرة للجنة، لمباشرة أعمال الصيانة بالبلدية والتي تشمل صيانة ورصف وتوسيع الطرق بالبلدية ومعالجة مشاكل الصرف الصحي و مياه الشرب بالإضافة الى صيانة و استكمال المدارس و الإنارة العمومية بالمدينة.
وأكدت اللجنة بأنها ستجري زيارة ميدانية للبلدية خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في تنفيذ المشاريع.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك