لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تلتقي عددا من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بمدينة طبرق

التقت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، برئاسة حاتم العريبي، وعضوية كل من فرج اقعيم، وعبد الرحمن زيد، عددا من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بمدينة طبرق، وعلى رأسهم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، ومدير أمن طبرق العميد سامي ادريس، وعدد من مسؤولي البلدية.