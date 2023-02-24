باشاغا: يجب أن يكون 2023 عام انتخابات شاملة تحقيقا لتطلعات الليبيين

ثمن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دور الولايات المتحدة في استضافة وقيادة اجتماع ممثلي عدد من الدول الأكثر مشاركةً وانخراطاً في الملف الليبي.

وقال باشاغا خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” إن هذه الاجتماعات تحيي أملنا في الدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة والبعثة الأممية في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار.

وشدد باشاغا على ضرورة أن يكون عام 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وتمكيناً لإرادة 3 ملايين ناخب لممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في السلطات التنفيذية والتشريعية.