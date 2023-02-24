ليبيا الان

الخارجية في حكومة الوحدة تعلن رفضها عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على نابلس

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية رفضها لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية.

وأدانت الوزارة في بيان لها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة ما أدى إلى استشهاد (10)، وجرح أكثر من (100) شخص آخرين.

وطالبت وزارة الخارجية المنظمات الدولية الفاعلة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الفلسطينيين ومقدساتهم من العدوان والانتهاكات المستمرة.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها، موقف دولة ليبيا والشعب الليبي الثابت تجاه القضية العادلة وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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