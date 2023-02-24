هزة أرضية جديدة تفزع سكان القاهرة والبحوث الفلكية المصرية توضح

أفاد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قبل قليل بشعورهم بهزة أرضية في مناطق جنوب العاصمة المصرية القاهرة وذلك عقب ساعات من تسجيل زالزال بقوة 4.9 درجة، في مدينة السويس.

وأوضح شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن شاشات الرصد التابعة للمعهد لم تسجل أي هزات أرضية، اليوم الجمعة، في مصر.

وقال شريف في تصريحات لـ”مصراوي”، أن المعهد بخلاف الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شمال محافظة السويس، لم يرصد أي هزات جديدة حتى اللحظة.