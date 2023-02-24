“أطباء ليبيا”: يجب معاقبة الجناة المتسببين في وفاة الطفل صهيب المسماري

طالبت منظمة أطباء ليبيا بتغيير قيادات وزارة الصحة ومعاقبة “الجناة” المتسببين في وفاة الطفل صهيب المسماري.

وقالت المنظمة عبر “فيسبوك” إن “وزارة الصحة تفشل في تقديم الخدمات العلاجية للمواطن الليبي بالرغم من الميزانيات التي منحت لها طيلة الحكومات المتعاقبة”

وأضافت أن “الوزارة تسيّرها لوبيات وانتفاعيون وإقطاعيون صنعوا ثروات ضخمة على حساب المواطن البسيط”، مشددة على “مجلس الوزارء بإعادة النظر في كل هؤلاء وإعادة النظر في مستغلي المناصب من أجهزة ومستشفيات ومراكز صحية وتقديم الكفاءات بدل الانتهازيين ووضع استراتجية ترفع من كفاءة القطاع الصحي”.

وأعلن محمد المسماري والد الطفل صهيب نبأ وفاته صباح اليوم الجمعة، وبعد فشل كل مناشداته للحكومة للاهتمام بحالة ابنه الوحيد المحتاج لزرع نخاع في الخارج.