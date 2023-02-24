بيان أمريكي: اتفاق الولايات المتحدة وباثيلي على تقديم المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في عام 2023

واشنطن 24 فبراير 2023 (وال)- أعلنت الخارجية الأمريكية عن استضافة واشنطن الخميس، لاجتماع ضم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا عبد الله باثيلي ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا، لمناقشة مطالبة الشعب الليبي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبحسب بيان صحفي لمكتب المتحدث باسم الخارجية؛ فإن الاجتماع جاء قُبيل تقديم باتيلي لإيجاز أمام مجلس الأمن الدولي عن الحالة الليبية.

وأوضح البيان الصحفي أن الممثل الخاص باثيلي أطلع المشاركون في الاجتماع، على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا، بهدف تعزيز الإجماع الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات في عام 2023.

وأشار البيان إلى أن المشاركين أحيطوا علمًا بالإنجازات التي حققها مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، في المفاوضات التي يسرتها مصر على الأساس الدستوري للانتخابات، وتشاوروا حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لإستكمال الاستعدادات للانتخابات.

ولفت البيان إلى أن “نائبة وزير الخارجية ويندي ر. شيرمان، أشارت في تصريحاتها للمسؤولين الزائرين إلى اتفاق الولايات المتحدة والممثل الخاص للأمين العام باثيلي على ضرورة تقديمنا للمساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في عام 2023”. (وال)

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