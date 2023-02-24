الارصاد الجوية تحذر من تقلبات جوية سريعة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 24/ 02 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا، وتميل درجات الحرارة للدفء حيث تتراوح مابين (24–30)مْ على أغلب المناطق الغربية، بينما تكون مابين (17–24)مْ على معظم المناطق الشرقية مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي.

ووفقا للتقرير تتأثر المناطق الغربية بداية من مساء اليوم ويوم الغد بتقلبات جوية سريعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية على بعض الاماكن قد تصل سرعتها الى (50) كيلومتر/ساعة.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن ينتقل تأثير هذه التقلبات تدريجيا إلى مناطق الخليج وسهل بنغازي، وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية من خلال نشراتنا القادمة.

والله اعلـــــــــــــم.