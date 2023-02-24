مثمنًا اجتماع واشنطن..باشاغا: يجب أن يكون عام 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة

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قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، يجب أن يكون عام 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة.

وأضاف باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” أن الانتخابات تاتي تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي.

وأكد رئيس الحكومة الليبية أن إنجاز الانتخابات تمكينا لإرادة 3 ملايين ناخب لممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في السلطات التنفيذية والتشريعية.

وثمن باشاغا دور الولايات المتحدة في استضافة وقيادة اجتماع ممثلي عدد من الدول الأكثر مشاركة وانخراط في الملف الليبي.

وأكد رئيس الحكومة أن الاجتماع يحيي أملنا في الدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة والبعثة الأممية في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار.