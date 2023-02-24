مداهمة مخزن لتهريب الوقود بِالقرب مِن منطقة الأبيار

رصد فرع جهاز مُكافحة المُخدرات وَالمؤثرات العقلية بنغازي، نشاطا مشبُوها في تهريب الوقود لِمجمُوعة مِن الأشخاص بِمنطقة جحيشيه بِالقرب مِن منطقة الأبيار.

وَقالت داخلية باشاغا في بلاغ، إنه تمَّت “مُداهمة المكان وَالعثُور على خزان تحت الأرض مملؤه بِالوقُود نُوع (نافطة) وَخزانات كبيرة بلاستيكية سعة 5000 لتر مملؤه بِالوقُود نُوع (نافطة)، كمَا تمَّ ضبط شاحنة تَحمل خزان كبير لِنَقل وَتهريب الوقُود، وَتمَّ العثُور على مضخات وَبعض الأنابيب المُستخدمة فِي عمليات نَقل الوقِود، حيِّث أنّ الكمية المضبُوطة مِن الوقُود تُقدر حوالي بِمائة ألف لتر، وَتمَّ اِتخاذ مَا يلزم مِن إجراءات قانُونية وَتسليمها إلى جهاز البحث الجنائي للاِختصاص”.

وتأتي لعملية بعد ورود معلومات مصدرية إلى فرع جهاز مُكافحة المُخدرات وَالمؤثرات العقلية بنغازي، مُفادها وَجُود موقع لِتَخزين الوقُود لِغرض تَهريبها.

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