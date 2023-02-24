باشاغا يثمن استضافة امريكا اجتماع ممثلي الدول الأكثر مشاركة وانخراطًا في الملف الليبي

العنوان – سرت

ثمن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، دور الولايات المتحدة في استضافة وقيادة اجتماع ممثلي عدد من الدول الأكثر مشاركة وانخراط في الملف الليبي.

وأكد باشاغا أن الاجتماع يحيي أملنا في الدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة والبعثة الأممية في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار.

وقال رئيس الحكومة الليبية إن عام 2023 يجب أن يكون عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة، تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي، وتمكينا لإرادة 3 ملايين ناخب لممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في السلطات التنفيذية والتشريعية.