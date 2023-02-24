الخارجية المصرية تُرحّب بإقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر وتصف الخطوة بالهامة

القاهرة 24 فبراير 2023 (وال)- رحّبت مصر اليوم الجمعة، بإقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، معتبرة الخطوة بالهامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة.

وعبرت الخارجية المصرية – في بيان لها اليوم – عن تطلع القاهرة لإستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولا لإقرارها من مجلس النواب.

وجدّد البيان دعم الجمهورية المصرية الكامل لمسار الحل الليبي الليبي، مشيدًا بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة.

وجددت الخارجية المصرية رفضها لأية إملاءات خارجية على الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية إتفاق الصخيرات، داعية جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الإلتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.

وأكدت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ذات الصلة، حرصًا وتأكيدًا علي سيادة واستقرار ليبيا؛ بحسب نص البيان. (وال)

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